Imolese, 4 punti di penalizzazione dal Tribunale federale nazionale

Quattro punti di penalizzazione sono stati inflitti all’Imolese Calcio dal Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Pierpaolo Grasso. Per la società militante nel girone B di Serie C, oltre alla penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, prevista anche un’ammenda di 6.000 euro e l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per l’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore del club Stefano Frassetto. “La società – si legge -, a cui tre settimane fa il Tfn aveva inflitto già 2 punti di penalizzazioni per una serie di violazioni amministrative, era stata deferita su segnalazione della Covisoc per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2023, delle ritenute Irpef per il periodo gennaio-agosto 2022 e dei contributi Inps relativi al periodo dicembre 2021-ottobre 2022″.

Alla notifica della pena afflittiva di 4 punti di penalizzazione da parte del TFN , la società Imolese Calcio 1919 “comunica che si è già attivata per produrre reclamo in via immediata, chiedendo la sospensione della sanzione irrogata ed il blocco dei play out nell’ottica ultima di non vedere leso il proprio diritto di difesa”.