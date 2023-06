Highlights Lecco-Cesena 1-2, Playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Il Cesena è corsaro a Lecco. Gli ospiti vincono 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Mercadante su rigore e Prestia al 45′. Prova ad accorciare Giudici al 67′ ma non basta per evitare la sconfitta casalinga. Cesena che potrà partire con i favori del pronostico l’8 giugno in casa alle 20:30.