Elezioni Lega C, Matteo Marani (con Gianfranco Zola vicepresidente) candidato

Si avvicinano le elezioni dei vertici della Lega di Serie C in programma il 9 febbraio a Roma. Come fa sapere l’Ansa, con il giornalista e storico Matteo Marani, a fare da vicepresidente ci sarà Gianfranco Zola. Marani lo ha appena detto a un gruppo di società di Serie C e nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare la candidatura. Nelle scorse settimane aveva annunciato la sua candidatura alla presidenza della Lega di Serie C l’attuale vicepresidente Marcel Vulpis.