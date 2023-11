Coppa Italia Serie C 2023/24: Giana Erminio eliminata, il Padova stacca il pass per gli ottavi

È il Padova ad imporsi sul Giana Erminio, i padroni di casa firmano il passaggio al turno successivo della Coppa Italia Serie C 2023/24.

I biancorossi firmano un doppio vantaggio già nella prima frazione di gioco. La rete che sblocca la partita arriva al 15esimo grazie ad un rigore concesso dall’arbitro, dopo l’atterramento in area di Desi. A posizionarsi sul dischetto è però Cretella che non sbaglia spiazzando Piola. È il 40esimo quando la formazione di Torrente raddoppia con la conclusione fuori area di Beccaro, palla deviata da un difensore che beffa il proprio portiere. Seconda frazione caratterizzata da meno occasioni, soprattutto per quanto riguarda gli ospiti. Sul finale ci prova Messaggi con un tiro a giro terminato però sul fondo. Non recupera dallo svantaggio la squadra di Chiappella che esce dalla competizione, il Padova conferma invece sul finale la vittoria con la terza rete di Desi, ancora su rigore, e affronterà il Lumezzane negli ottavi di finale.