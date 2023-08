Juventus, Toni: “Preferirei tenere Vlahovic che prendere Lukaku. Il serbo avrà tanta rabbia in corpo”

Sono giorni caldi che potrebbero portare alla fumata bianca fra la Juventus e Romelu Lukaku. Il clamoroso colpo di mercato dovrà però essere quasi “autorizzato” dalla partenza di Dusan Vlahovic che potrebbe finire al Bayern Monaco od anche al Chelsea. A parlare della successione in attacco in casa Vecchia Signora è stato Luca Toni, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha esposto il suo parere a riguardo.

Le parole di Toni: “Mi tengo il classe 2000. È più giovane e di prospettiva. Senza contare che, dopo una stagione come l’ultima nella quale ha avuto qualche problema fisico e non ha reso per tutte le sue qualità, sicuramente avrà tanta rabbia in corpo e una gran voglia di riscattarsi. Motivi che mi fanno pensare che disputerà una stagione eccellente“.