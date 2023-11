Highlights e gol Feyenoord-Atletico Madrid 1-3, Champions League 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

L’Atletico Madrid vince, passa e fa un regalo alla Lazio. La vittoria in Olanda contro il Feyenoord, infatti, vale il pass per gli ottavi di finale sia per i Colchoneros sia per i biancocelesti di Maurizio Sarri. Nella vittoria esterna ci sono le firme di Hermoso e delle due autogol, sfortunate, dei giocatori del Feyenoord (prima quella di Geertruda e poi quella di Gimenez). Per gli olandesi la rete del momentaneo 1-2 di Wieffer. Queste le emozioni del match.