Genoa, ufficiale l’arrivo in prestito di Malinovskyi

Il Genoa ha riportato in Italia ed in Serie A Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ex Atalanta era reduce dall’ultima esperienza, non felicissima, al Marsiglia in Ligue 1. Dopo una stagione però è arrivata la chiamata del Genoa di Alberto Gilardino che ha strappato il fantasista ai francesi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Questo il comunicato del Grifone: “Malinovskyi, nato a Zytomyr il 4 maggio del 1993, arriva al Genoa dall’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto“. Sul giocatore c’era anche il forte interesse del Besiktas, ma la volontà dell’ucraino è stata decisiva per il ritorno in Italia.