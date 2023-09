Dalla Francia: in PSG-Marsiglia un uomo ha annunciato di aver messo una bomba allo stadio

Un terrore, forse sventato, ma sicuramente da alcuno avuto, quello che si poteva avverare in PSG-Marsiglia. Nella classifica del campionato francese, vinta dalla squadra di Luis Enrique per 4 reti a zero, poteva succedere qualcosa di veramente macabro. A riportare il clamoroso retroscena è BFM Tv.

L’emittente parigina, racconta che nel corso del match un uomo avrebbe chiamato la polizia annunciando la volontà di mettere all’interno dello stadio una bomba. Le autorità si sono subito fiondate presso il Parco dei Principi per capire se veramente l’uomo aveva fatto ingresso nella casa del PSG. In seguito, avrebbero rintracciato l’uomo e lo avrebbero arrestato.