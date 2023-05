Europei Under 17: l’Italia vince 3-0 sulla Slovenia ma abbandona il sogno europeo

Successo vano degli azzurrini all’ultima giornata valevole per i gironi degli Europei Under 17 contro la Slovenia. La formazione di mister Corradi ha retto bene tutto il match, costruendo concretamente e arrivando alla conclusione in innumerevoli occasioni. Diverse le chance sprecate dagli italiani però che, nonostante la superiorità numerica, a causa di un espulsione diretta inflitta al portiere sloveno, sono riusciti ad imporsi solo nella seconda frazione. Vittoria trovata grazie alla doppietta messa a segno da Mannini e la rete di De Pieri sul finale. Il capitano azzurro sblocca il risultato al 60esimo quando si fa trovare pronto in area, e dopo vari rimpalli spara in rete di mancino. E’ ancora lui a dieci dalla fine ad insaccare perfettamente in rete un pallone ottenuto da diversi 1-2 in area. Sul finale arriva anche la rete di De Pieri, che però si dimostra vana al netto del pareggio tra Spagna e Serbia. L’Italia abbandona il sogno Europeo.