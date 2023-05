Siviglia-Juventus 2-1, bianconeri eliminati: tifosi furiosi e delusi, le reazioni social

La Juventus è stata eliminata in semifinale di Europa League, la sconfitta in casa del Siviglia ai supplementari condanna i bianconeri a un’altra stagione senza trofei in bacheca. Un risultato che ha scatenato subito la delusione e la rabbia dei tifosi bianconeri sui social, dove si sprecano i commenti contro il tecnico ma anche contro alcuni dei giocatori più rappresentativi che a detta di molti sono mancati nei momenti decisivi della stagione.

Le reazioni social dopo Siviglia-Juventus

Questa sera l’atteggiamento era giusto, ma penso che siamo stati “traditi” dalle prestazioni horror di Di Maria, Chiesa, Cuadrado e Miretti. Zero titoli ancora. La nostra Juve va ricostruita dalle fondamenta. #SivigliaJuventus #SevillaFCJuventus — Dan Ceres (@dan_ceres) May 18, 2023

#Chiesa gli do tutte le colpe del mondo oggi senza scusanti. Ma per recuperarlo seriamente deve fare l'esterno d'attacco e non partire da casa sua per poi difendere.#SivigliaJuventus — Simone Ferri (@simonee_ferri) May 18, 2023

A me dispiace tanto dirlo ma ad oggi a me Cuadrado, Paredes, Di Maria, Vlahovic e Chiesa sembrano ex giocatori. Miretti dilettante allo sbaraglio. Locatelli un walking dead.

Approfittare dell'anno molto probabile senza coppe per fare piazza pulita! #Juventus #SivigliaJuventus — Andreox ∞ 🦊 (@Andreox_8) May 18, 2023

Danilo che consola Gatti, perché esca a testa alta e ingoi le lacrime,

Allegri, non li meriti.

#SivigliaJuventus#EuropaLeague #AllegriOut — Petula Brafa (@PetulaBrafa) May 18, 2023

Ovviamente, non è Di Maria il problema supremo. È inevitabile parlare di Allegri: in due anni la Juve non si è mai evoluta. Mai. È rimasta ferma al 2-2 di Udine della prima giornata dello scorso anno. Riflettere sul tecnico è un obbligo.#SivigliaJuventus — Paolo Pirisi (@PaoloPirisi) May 18, 2023

Quando capiremo che nel calcio moderno difendere l’1-0 al 60esimo serve assolutamente a NULLA sarà sempre troppo tardi.

Sono esausto.#SivigliaJuventus — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) May 18, 2023