Roma-Siviglia, Dybala prova il recupero: domani ultimo test nella rifinitura

Manca sempre meno alla finale di Europa League tra Roma e Siviglia in scena mercoledì sera in quel di Budapest. La rifinitura di domani sarà fondamentale per capire l’effettiva disponibilità di Paulo Dybala. Negli ultimi giorni di allenamento sono arrivati delle risposte positive dalla caviglia infortunata dell’argentino, anche se ieri nella parte di allenamento in gruppo ha giocato evitando i contrasti avversari. La ‘Joya’ domani partirà con la squadra e se riuscirà a sostenere l’intera rifinitura potrà essere utile a gara in corso. Al momento appare difficile immaginare un posto tra gli 11 titolari.