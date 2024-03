Roma-Brighton 4-0, Cristante: “Siamo stati bravi, partita interpretata bene”

“Siamo stati bravi, abbiamo interpretato bene la partita. Siamo entrati in campo con la testa giusta contro una squadra difficile da affrontare. L’abbiamo preparata in maniera perfetta e siamo stati bravi a mettere in pratica le cose che abbiamo provato. Grande prestazione”. A dirlo è il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 ottenuta contro il Brighton. “Non è finita, ma il risultato ci aiuta in vista del ritorno – ammette – C’è sempre da migliorare, ma stiamo facendo un bel percorso crescendo partita dopo partita. Il mister ha toccato i punti giusti della squadra. Giocare qui all’Olimpico sempre sold out è uno spettacolo. Il nostro ringraziamento è far divertire i tifosi”.