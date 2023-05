Basilea-Fiorentina, Barone: “Sono molto fiducioso, bisogna sfruttare ogni occasione”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, a pochi minuti dall’inizio della semifinale di ritorno di Conference League 2022/2023 contro il Basilea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto fiducioso, ci giochiamo la prima parte della storia per questa stagione. Bisogna giocare ed essere super pronti per questa partita. Penso che la squadra sia molto lucida, giocare una semifinale in Europa è esaltante per tutti. Gli avversari hanno fisicità e grande attenzione. Dobbiamo stare attenti alle loro transizioni e provare a sfruttare ogni occasione“.