Liverpool-Atalanta, Gasperini: “Dovremo fare il massimo per fare bella figura”

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Liverpool-Atalanta, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2023/2024: “E’ sempre un’emozione venire ad Anfield, uno degli stadi più belli d’Europa . La scorsa volta lo stadio era vuoto ed è stato un grande rammarico. Domani sarà pieno e vedremo il vero Anfield. Le sconfitte con Fiorentina e Cagliari hanno cancellato la vittoria di Napoli di una settimana fa. Giocheremo cercando di riscattare la sconfitta di Cagliari, pesante perché maturata nei minuti finali, ma questa è un’altra competizione. Affrontiamo i primi in Premier e il club con quello che al momento è il modello di calcio più bello per l’intensità che mettono. Dovremo fare il massimo per fare bella figura. Sono cambiate tanto le squadre rispetto a 4 anni fa“.

“Purtroppo si gioca talmente tanto che non fai in tempo a gioire per una vittoria che poi bastano un paio di sconfitte e l’umore cambia rapidamente. Ma la forza di giocare tante competizioni è anche questa: non devi gioire troppo ma neanche deprimerti perché puoi riscattarti – ha proseguito Gasperini, che infine sul collega Jurgen Klopp ha detto – Ha un’identità precisa e al Liverpool ha definito un’epoca. Loro hanno altre possibilità rispetto a noi, mentre l’Atalanta deve vendere per ringiovanirsi e riproporsi. Lui è stato un riferimento, le sue squadre sono spettacolari e ha fatto un lavoro straordinario“.