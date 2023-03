Diffidati Real Sociedad-Roma, giallorossi a rischio squalifica per eventuale andata quarti

Due i diffidati della Roma in vista della sfida contro la Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League e di conseguenza a rischio squalifica per l’eventuale andata dei quarti di finale. Si tratta di Leonardo Spinazzola e Nemanja Matic, entrambi non potranno rimediare un cartellino giallo pena la squalifica nella successiva partita europea, che i tifosi giallorossi sperano possa essere già fra poche settimane.