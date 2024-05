Diffidati Bayer Leverkusen-Roma, i giocatori a rischio squalifica in vista della finale

I diffidati di Bayer Leverkusen-Roma valevole per il ritorno delle semifinali dell’Europa League 2023/2024. La formazione guidata da Daniele De Rossi è chiamata all’impresa per ribaltare la sconfitta per 0-2 subita nella gara di andata di sette giorni fa allo Stadio Olimpico. I giallorossi avranno bisogno di almeno due gol di scarto per prolungare la sfida oltre i novanta minuti, mentre i tedeschi avranno il vantaggio di poter amministrare la partita.

Per quanto riguarda la situazione dei diffidati, giunti a questo punto del torneo, i cartellini gialli vengono completamente azzerati dopo i quarti di finale. Per questo motivo non ci sono calciatori a rischio squalifica in vista finale di Europa League e soltanto degli eventuali espulsi potrebbero saltare la sfida prevista mercoledì 22 maggio a Dublino.

DIFFIDATI BAYER LEVERKUSEN-ROMA IN VISTA DELLA FINALE

BAYER LEVERKUSEN: nessuno

ROMA: nessuno