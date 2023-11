Atalanta-Sporting 1-1, Amorim: “Nel secondo tempo potevamo fare di più, abbiamo provato a vincere”

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Sporting 1-1, match valevole per la quinta giornata dell’Europa League 2023/2024. Un pareggio che impedisce ai portoghesi di lottare per il primo posto, pur mettendo al sicuro il passaggio del turno. “Nel primo tempo abbiamo avuto molta pressione dall’Atalanta, che però non ha creato tantissime occasioni – spiega il tecnico dei lusitani – Ci prendiamo questo pareggio, anche se nel secondo tempo la partita è cambiata e avremmo potuto fare più male ai nostri avversari. Dovevamo vincere e ci abbiamo provato, sappiamo dove abbiamo sbagliato.”

Sulle difficoltà in fase realizzativa, Amorim dice la sua: “Non può bastarci il fatto di essere stati superiori nel secondo tempo, la gente guarda il risultato e nessuno ricorderà se abbiamo giocato bene o meno. Ci manca un passo per trasformare queste prestazioni in vittorie.”