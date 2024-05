Atalanta, si può fare: contro il Bayer degli invincibili Gasp a caccia del primo trofeo

Se c’è una squadra che può battere o almeno impensierire il Bayer Leverkusen, quella squadra è l’Atalanta. La Dea è arrivata all’appuntamento conclusivo di una stagione che si è archiviata, nelle altre competizioni, con l’obiettivo Champions League già raggiunto in campionato e con la delusione – ma anche l’orgoglio – della terza finale di Coppa Italia persa in pochi anni appena una settimana fa. Si gioca ogni tre giorni, siamo a fine maggio, c’è tanta stanchezza, ma i nerazzurri sono arrivati al momento chiave che può consacrare un ciclo già irripetibile per questa società, quello di Gian Piero Gasperini, che da otto anni sta riscrivendo la storia degli orobici.

La prima finale europea può regalare il primo trofeo all’allenatore piemontese, che non ha mai vinto nulla in carriera, ma che giustamente rivendica sempre che nella valutazione di un tecnico o delle stagioni di una squadra ci sono tante componenti da dover mettere in conto, e a volte non sono titoli o fattori tangibili. Quel che ha fatto Gasp da queste parti è sotto agli occhi di tutti, ma è innegabile che conquistare questa finale sarebbe un risultato davvero storico, da far tremare i polsi. L’Atalanta si sta preparando e deve fare i conti con le assenze: è pesantissima quella dell’insostituibile De Roon, che si è fatto male in Coppa Italia una settimana fa e che non recupera per Dublino. In lacrime il simbolo di questa squadra, sarà una perdita davvero pesante per Gasperini, che però ritrova Kolasinac e Holm, non saranno però al meglio e potrebbero lasciare spazio a Djimsiti e Hateboer, due colonne di questa squadra fin dai tempi delle prime annate in Champions e di quella partita dei quarti contro il Psg. Fin qui era il punto più alto dell’Atalanta, che nel frattempo ha alzato ulteriormente l’asticella arrivando a giocarsi una finale europea. In avanti ecco Scamacca e De Ketelaere, è questa la coppia con Koopmeiners alle spalle, pronti dalla panchina Lookman, Miranchuk ed El Bilal Touré qualora dovessero servire, a dimostrazione di una rosa comunque ampia, soprattutto in attacco.

Fiducia, euforia, forse un po’ di ansia: l’Atalanta si gioca la prima finale europea, Gasperini per vincere il primo titolo e diventare un vincente per tutti. Lo è già per molti, per tutto quello che ha fatto alla guida della Dea, ma vuole entrare nella leggenda anche nero su bianco e nelle bacheche. Per farcela, servirà intensità, ritmo, qualità, tutti aspetti che i nerazzurri hanno dimostrato di avere: basterà contro quella che probabilmente in questa stagione è stata la miglior squadra a livello europeo, non di certo più una sorpresa? Intorno alle 23 di stasera la risposta. E Bergamo è pronta a palpitare.