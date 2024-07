Euro 2024, Sky: Orsato rientrato in Italia, chiude la carriera senza arbitrare la finale

Niente finale di Euro 2024 per Daniele Orsato. Secondo quanto riferiscono Sky Sport e diverse fonti internazionali di insider arbitrali, l’arbitro italiano non è più in Germania ed è rientrato in Italia insieme ai suoi assistenti Giallatini e Carbone dopo aver diretto il quarto di finale tra Inghilterra e Svizzera. Del resto, Rosetti lo aveva detto: al massimo quattro gare per ciascun fischietto, e per il direttore di gara di Schio, contando anche Portogallo-Slovenia agli ottavi e Serbia-Inghilterra e Svizzera-Germania ai gironi. Proprio l’ultima partita citata, la seconda in ordine cronologico, è quella che gli costa caro, visto che non è stata una direzione di gara positiva. Il designatore Uefa italiano Roberto Rosetti lo ha comunque premiato con due ulteriori direzioni, ma non con la finale che sarebbe stata una chiusura di carriera strepitosa. Invece, si ferma ai quarti l’avventura arbitrale di Orsato, che si dimetterà dalla CAN A-B tra pochi giorni.

A questo punto, per la finale il favorito numero uno è il polacco Szymon Marciniak, che nel giro di tre anni avrebbe a quel punto arbitrato la finale dei Mondiali, la finale di Champions League e ora eventualmente quella degli Europei. Se Orsato è realmente out, per lui la strada è spianata: sono out Oliver e Taylor in quanto inglesi (e non solo per questo), Turpin perché francese, e sono impegnati in semifinale gli altri big Zwayer e Vincic.