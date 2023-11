Dalla Scozia gli scarpini per evitare la rottura dei crociati: “Vogliamo ridurre il rischio”

Gavi è l’ultimo caso, ma prima di lui ci sono passati tantissimi fuoriclasse del calcio. Oggi, in Scozia, precisamente da Edimburgo, si studia una soluzione per limitare l’infortunio più temuto nello sport, la rottura del legamento crociato del ginocchio. Secondo il Telegraph, Knox Chate, uno sviluppatore di prodotti indipendente di Edimburgo, ha studiato un perno anti-grip, un tacchetto per le scarpe che ha un cuscinetto a sfera all’estremità. L’obiettivo è quello di ridurre la trazione rotazionale, garantendo cambi di direzione più fluidi e riducendo il rischio che i tacchetti rimangano intrappolati nel manto erboso, che è una delle principali cause di gravi lesioni. Allo stesso tempo però un cuscinetto rischierebbe di far scivolare l’atleta. La raccomandazione di Chate è quindi quella di utilizzare solo tre tacchetti anti-grip alla volta, nelle aree del piede che subiscono la maggiore pressione quando un atleta cambia direzione (uno alla base dell’alluce e poi due al tallone). Obiettivo prevenzione. “Non è una cura. Ma è come una cintura di sicurezza. Non significa che non puoi avere un incidente, ma riduce il rischio. Questo è l’obiettivo”, dice l’inventore.