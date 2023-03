Dalla Germania: ipotesi Loew come possibile nuovo CT del Brasile

Fra i vari Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, come ipotesi suggestive più che altro per la panchina del Brasile spunta un altro grande nome, al momento senza incarico. Si tratta di Joachim Loew che, dopo essersi laureato Campione del Mondo proprio in Brasile nel 2014 con la Germania, potrebbe decidere di ripartire sempre in sella di una nazionale. Dopo il deludente Mondiale in Qatar dello scorso dicembre si è aperta la successione di Tite sulla panchina della Seleçao.

La notizia arriva direttamente dalla Germania, nello specifico dalla Bild, che lancia Joachim Loew come uno dei possibili candidati per la corsa alla panchina del Brasile. Proprio il Brasile per Loew è stata tappa di trionfi e di successi: oltre alla Coppa del Mondo vinta dalla sua Germania nel 2014, la stessa competizione è passata alla storia per il roboante 1-7 inflitto dalla Germania proprio di Loew al Brasile padrone di casa. Da quel momento in poi, la Germania di Loew è andata sempre calando, con l’ultima competizione giocata dal CT tedesco nell’ottavo di finale del 2021 perso contro l’Inghilterra. Il principale candidato resta comunque Carlo Ancelotti, il quale a giugno potrebbe sciogliere definitivamente le riserve. Per il momento, la squadra è stata affidata all’ex CT Mano Menezes.