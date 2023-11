Cosenza, bomber Francesco Forte mette la toga ed esordisce in Tribunale come praticante avvocato

Francesco Forte non smette di stupire. Mentre il Cosenza si gode le prestazioni degli attaccante ed aspetta i suoi gol che possono far ambire i Lupi per il raggiungimento dei playoff, il giocatore ha deciso di diventare protagonista in un ambiente del tutto diverso rispetto al campo da gioco: quello del Tribunale.

Forte, infatti, oggi ha esordito nel Tribunale all’età di 30 anni come praticante avvocato. C’è stato abbastanza stupore da parte dei, possibili, futuri colleghi che hanno ammirato da vicino l’attaccante del Cosenza, senza tuttavia poter immortalare il momento visto che nel palazzo di giustizia sono vietati gli scatti. Forte ha deciso di collaborare con lo studio legale dell’avvocato Gregorio Barba. L’apprendistato durerà 18 mesi per poi l’esame di abilitazione alla professione forense. Nel caso di esito positivo dell’esame, Forte non sarà solo riconosciuto come giocatore, ma dovrà essere anche l’avvocato Forte.