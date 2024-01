MOVIOLA – Lazio-Roma, Huijsen prende in pieno Castellanos: rigore fischiato al Var

Episodio da moviola ad inizio secondo tempo di Lazio-Roma, match valevole per il quarto di finale di Coppa Italia 2023/2024. Sugli sviluppi di un calcio piazzato Huijsen arriva in ritardo su Castellanos e lo prende in pieno, per Orsato non è calcio di rigore ma il Var Irrati lo richiama al monitor perché l’intervento è chiaro e non c’è nessuna discussione. Il direttore di gara di Schio fa una rapida revisione, vede il contatto e fischia il penalty. Dagli undici metri Zaccagni spiazza Rui Patricio e fa 1-0.