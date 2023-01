Lazio-Bologna, maglie all’asta in ricordo di Mihajlovic: ricavato a sostegno dell’Admo

Lazio-Bologna, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023, sarà una nuova occasione per ricordare Sinisa Mihajlovic e supportare l’Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo). Il club biancoceleste ha infatti annunciato, in accordo con la società emiliana, che le maglie utilizzate dai calciatori durante la sfida dell’Olimpico saranno messe all’asta sulla piattaforma online Match Worn Shirt. L’intero ricavato dell’operazione sarà devoluto alla sezione Lazio dell’Admo, che presto aprirà una nuova sede a Roma proprio intitolata a Sinisa Mihajlovic per ricordare il coraggio e l’altruismo del serbo nell’affrontare la malattia e aiutare le altre persone colpite. L’asta si aprirà alle ore 18 di giovedì 19 gennaio, in concomitanza con l’inizio della partita, per poi chiudersi alle 16 di sabato 28 gennaio.

L’occasione è propizia anche per un nuovo appello da parte di Giulio Corradi, presidente di Admo-Lazio: “Ogni ragazzo o ragazza sotto i 35 anni può iscriversi ai registri dei donatori, la cura è dentro di noi. Solo in Italia oggi ci sono 1700 persone in attesa di un fratello genetico che possa salvargli e cambiargli la vita. E’ un’urgenza quotidiana e noi ci impegniamo quotidianamente.”