Juventus-Lazio, Vlahovic: “Partita tosta, a Roma ci aspetta gara dura”

“Sapevamo che dovevamo essere all’altezza, è stata una partita tosta ma ci aspetterà una partita difficile al ritorno a Roma. Questa la archiviamo, giochiamo domenica in campionato che è ancora importantissima e poi guardiamo partita per partita”. Sono le parole di Dusan Vlahovic ai microfoni di Sport Mediaset dopo il 2-0 con cui la Juventus si è imposta contro la Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia giocata stasera all’Allianz Stadium di Torino. “Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e un allenatore forte – ha aggiunto l’attaccante serbo -. Non era facile per noi, abbiamo dato tutto e quando abbiamo fatto il primo gol è stato tutto più facile. Ma è stato solo il primo tempo, ci sarà la partita di Roma ma abbiamo anche il campionato”.

Autore della seconda rete, Vlahovic ha spiegato: “Per me non è importante chi fa gol o chi fa assist, ma è importante che vinciamo”. E poi ha concluso: “Oggi abbiamo fatto una grande partita, vorrei fare ci complimenti ai compagni e ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuto. Complimenti anche al mister per come ha preparato la partita”.