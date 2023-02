Diffidati Juventus-Lazio, bianconeri a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale di andata

Per la gioia di Massimiliano Allegri, nessun giocatore tra i bianconeri figura nell’elenco dei diffidati prima di Juventus-Lazio, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023 e a rischio squalifica in vista del successivo impegno, qualora dovessero superare il turno, nella semifinale di andata, sempre allo Stadium, contro l’Inter. Nella partita col Monza degli ottavi, infatti, nessun bianconero è stato ammonito e per questo non ci sono diffidati essendo questa l’unica partita disputata nella competizione dalla Vecchia Signora.