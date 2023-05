Inter, Skriniar: “5 titoli in 6 anni e ancora ne manca uno”

Il difensore dell’Inter Milan Skriniar, a seguito della vittoria in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha esultato sul suo profilo instagram, scrivendo “5 titoli in 6 anni e ancora ne manca uno, avanti squadra fino alla fine”. Il trofeo mancante è quello della Champions League, che il 10 giugno l’Inter tenterà di conquistare nella finale contro il Manchester City. Per Skriniar sarà l’ultima sfida con indosso la maglia nerazzurra, prima del suo trasferimento al Paris Saint-Germain.