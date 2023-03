Coppa d’Africa, svelate le date della competizione: si giocherà dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024

La Coppa d’Africa si giocherà dal 13 gennaio all’11 febbraio del 2024. Sono state svelate le date della competizione africana che si giocherà il prossimo anno in Costa d’Avorio. Tutte le selezioni che si qualificheranno andranno a caccia del Senagal di Kalidou Koulibaly e di Sadio Mané. La competizione inizierà giorno 13 gennaio nella splendida cornice dello stadio Alassane Ouattara di Ebimpe (Abidjan) e durerà 4 settimane con la finale che sarà in programma per l’11 febbraio. Sono già cinque le nazionali qualificate alla prossima Coppa d’Africa, ossia: : Algeria, Marocco, Sudafrica e Senegal, oltre ai padroni di casa della Costa d’Avorio di Franck Kessie e compagni.