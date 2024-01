Superbike, test a Portimao: presenti piloti di MotoGp, in azione anche Rossi

A Portimao va in scena la prima giornata di test di Superbike. Primo in classifica il ducatista Nicolò Bulega, il più veloce della giornata in 1’39”913. Il campione in carica Alvaro Bautista ha concluso in ottava piazza e sembra faticare dopo l’infortunio al collo. Grande sorpresa sul circuito portoghese, dove si sono visti in azione anche i piloti di MotoGp. Presente all’appello il due volte campione del mondo Francesco Bagnaia, seguito da Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, insieme a Marc e Alex Marquez. Non è mancato Valentino Rossi, che in qualità di ambassador Yamaha è balzato in sella alla R1.