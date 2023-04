Regolamento Lech Poznan-Fiorentina: come funziona con i gol in trasferta

Archiviato il pareggio in campionato con lo Spezia, la Fiorentina è pronta a tornare in campo contro il Lech Poznan nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. I ragazzi di Vincenzo Italiano vogliono proseguire la serie di risultati utili consecutivi portando a casa una bella e pesante affermazione. Il regolamento non prevede più che i gol in trasferta valgano doppio, dunque in caso di vittoria per 3-2 dei viola fuori casa e di successo dei polacchi per 2-1 al Franchi, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.