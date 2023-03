Fiorentina-Lech Poznan, Salamon: “Partita interessante, per me sarà un bel viaggio”

Tra le fila del Lech Poznan, club sorteggiato contro la Fiorentina nei quarti di finale di Conference League 2022/2023, milita Bartosz Salamon, vecchia conoscenza della Serie A. Proprio l’ex Cagliari e Sampdoria, tra le altre, ha presentato il doppio confronto: “Sarà una partita interessante e un bel viaggio per me. Ho affrontato la Fiorentina in Serie A e giocato insieme ad alcuni loro calciatori. Credo che potremo fare bene“. Salamon ha poi proseguito: “Essere ai quarti è una soddisfazione enorme per tutto il club. Adesso dobbiamo concentrarci su questo traguardo e non su cosa accadrà. Ci sarà tempo per preparare al meglio la gara“.