Fiorentina, Italiano: “Non è stato semplice, ci prendiamo il punto. È un risultato positivo”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Genk nel match del debutto in Conference League. “Abbiamo avuto occasioni importanti per chiuderla, ma qui non è semplice, abbiamo giocato contro una squadra che ha ritmo e pressa molto bene. Ci prendiamo il punto e partiamo con un risultato comunque positivo”.

Il tecnico della Fiorentina ha poi continuando parlando delle condizioni di Nico Gonzalez. “Non so di preciso cos’abbia. Sentiva un male atroce all’addome e ha chiesto il cambio, speriamo non sia nulla di grave. E’ molto importante per noi. L’ho incrociato nello spogliatoio e non l’ho visto sofferente, mi auguro sia qualcosa di leggero”. Una più approfondita valutazione delle condizioni di Nico Gonzalez sarà fatta a partire dalla giornata di domani quando la rosa gigliata si ritroverà al centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli per la ripresa degli allenamenti. “Jack Bonaventura? Ci permette di variare molto il nostro modo di giocare, oggi ho messo al suo posto Arthur per avere più palleggio e uscire meglio dalle loro pressioni. Tutti i centrocampisti che abbiamo possono svariare in quella zona: vediamo di gara in gara e come si metteranno le partite da qui in avanti”.

Poi ha concluso: “Abbiamo cercato di trattenere Ranieri per la sua duttilità, può stazionare sia da difensore sia da terzino. Sta crescendo in maniera esponenziale e sulle palle inattive arriva coi tempi giusti”.