Conference League 2024/2025, terzo turno preliminare: tabellone e accoppiamenti

Alla Casa del Calcio della Uefa a Nyon ha avuto luogo il sorteggio del terzo turno preliminare di Conference League 2024/2025. Ben trenta gli incontri da disputare in questo round, di cui quattro inerenti al percorso principale e gli altri ventisei che invece fanno parte del percorso campioni. Attende di conoscere la sua avversaria la Fiorentina, che entrerà nella competizione direttamente nel turno successivo, quello dei playoffs.

Main Path

Vincente Vikingur Reykjavík (ISL)/KF Egnatia (ALB) vs Vincente Virtus A.C. 1964 (SMR)/FC Flora Tallinn (EST)

Vincente FC Differdange 03 (LUX)/FC Ordabasy (KAZ) vs Vincente FC Struga (MKD)/FC Pyunik (ARM)

Vincente FC Ballkani (KOS)/Hamrun Spartans FC (MLT) vs Larne FC (NIR)

HJK Helsinki (FIN) vs Vincente FC Dinamo Batumi (GEO)/FK Dečić (MNE)

Champions Path

FK Mladá Boleslav (CZE)/FK Transinvest (LTU) vs Hapoel Beer Sheva FC (ISR)/PFC Cherno More (BUL)

Kilmarnock FC (SCO)/Cercle Brugge KSV (BEL) vs KuPS Kuopio (FIN)/Tromsø IL (NOR)

FC Zimbru Chişinău (MDA)/FC Ararat-Armenia (ARM) vs SC Dnipro-1 (UKR)/Puskás Akadémia FC (HUN)

FC Zürich (SUI)/Shelbourne FC (IRL) vs Vitória SC (POR)/Floriana FC (MLT)

Paksi FC (HUN)/AEK Larnaca FC (CYP) vs FK Radnički 1923 (SRB)/FK Mornar (MNE)

F91 Diddeleng (LUX)/BK Häcken (SWE) vs Stjarnan (ISL)/Paide Linnameeskond (EST)

NK Maribor (SVN)/Universitatea Craiova (ROU) vs AFC Ajax (NED)/FK Vojvodina (SRB)

FK Sarajevo (BIH)/FC Spartak Trnava (SVK) vs Wisła Kraków (POL)/SK Rapid Wien (AUT)

St Patrick’s Athletic (IRL)/FC Vaduz (LIE) vs Maccabi Haifa FC (ISR)/FC Sabah (AZE)

Valur (ISL)/St Mirren FC (SCO) vs Go Ahead Eagles (NED)/SK Brann (NOR)

FC CSKA 1948 (BUL)/FK Budućnost Podgorica (MNE) vs FK Žalgiris (LTU)/Pafos FC (CYP)

Ilves Tampere (FIN)/FK Austria Wien (AUT) vs Djurgården (SWE)/FC Progrès Niederkorn (LUX)

Djurgården (SWE)/FC Progrès Niederkorn (LUX) vs FC Milsami Orhei (MDA)/FC Astana (KAZ)

MFK Ružomberok (SVK)/Trabzonspor A.Ş. (TUR) vs HNK Hajduk Split (CRO)/HB Tórshavn (FRO)

FC Noah (ARM)/Sliema Wanderers FC (MLT) vs AEK Athens FC (GRE)/Inter Club d’Escaldes (AND)

FK Auda (LVA)/Cliftonville FC (NIR) vs Breiðablik (ISL)/FC Drita (KOS)

Legia Warszawa (POL)/Caernarfon Town FC (WAL) vs Brøndby IF (DEN)/KF Llapi 1932 (KOS)

SC Braga (POR)/Maccabi Petah-Tikva FC (ISR) vs CFR 1907 Cluj (ROU)/FC Neman Grodno (BLR)

Molde FK (NOR)/Silkeborg IF (DEN) vs KAA Gent (BEL)/Víkingur (FRO)

NK Osijek (CRO)/FCI Levadia Tallinn (EST) vs PFC Zire (AZE)/FC DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)

FC St. Gallen 1879 (SUI)/FC Tobol (KAZ) vs Riga FC (LVA)/WKS Śląsk Wrocław (POL)

Panathinaikos FC (GRE)/PFC Botev Plovdiv (BUL) vs HŠK Zrinjski Mostar (BIH)/NK Bravo (SVN)

Omonoia FC (CYP)/FC Torpedo Kutaisi (GEO) vs Sumqayıt FK (AZE)/Fehérvár FC (HUN)

F.C. Copenhagen (DEN)/FCB Magpies (GIB) vs FC Baník Ostrava (CZE)/FC Urartu (ARM)

