Regolamento playoff Champions League 2024/2025: come funziona in caso di parità

Il regolamento dei playoff della Champions League 2024/2025: ecco come funziona tra andata e ritorno e cosa succede in caso di parità al termine del doppio confronto. Si entra nel vivo di questa rincorsa alla nuova edizione della competizione più prestigiosa che cambia formula e prevede più partite per chi riesce a entrare tra le magnifiche 36. 29 formazioni sono già qualificate di diritto dai campionati e in questa torrida estate tanti club si stanno dando battaglia per agguantare gli ultimi 7 pass per la fase del maxi-girone. Dopo tre turni preliminari, quattordici squadre sono giunte all’ultimo step, quello dei playoff: si tratta di spareggi in sfide di andata e ritorno con in palio la qualificazione alla nuova Champions, scopriamo come funziona.

IL REGOLAMENTO DEI PLAYOFF DI CHAMPIONS LEAGUE

Le sette partite si giocheranno tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto per quanto riguarda l’andata e poi tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto per quel che concerne il ritorno. In caso di parità nei gol segnati e subiti dalle due squadre, non essendoci più da qualche anno la regola del gol in trasferta che in queste situazioni assumeva valore doppio, si procederà con i tempi supplementari e gli eventuali rigori al termine dei tempi regolamentari del ritorno. Non ci sono teste di serie e pertanto sarà l’esito del campo a stabilire chi avanzerà nel torneo.