Milan-Psg, gol di Skriniar, pareggio di Leao: succede di tutto a San Siro (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

A San Siro viene sbloccato subito il risultato nel match tra Milan e Psg. Caso vuole che è proprio l’ex nerazzurro, Milan Skriniar, ad andare a segno dopo dieci minuti entrando bene di testa su un cross proveniente dalla destra. Vantaggio che dura bene poco, Leao si fa trovare pronto in area effettuando una rovesciata diretta in porta. Non può nulla Donnarumma, è subito 1-1.