Manchester City sempre qualificato dopo aver pareggiato l’andata in trasferta in Europa: i nove precedenti

Una partita spettacolare, una delle più belle degli ultimi anni. Il 3-3 tra Real Madrid e Manchester City lascia forse rimpianti ad entrambe per come si era messa la partita. Il City, in gol dopo due minuti, non è riuscita a gestire il vantaggio e il momento favorevole in due occasioni. Proprio come il Real Madrid, capace di ribaltarla con un autogol di Ruben Dias e un sigillo di Rodrygo, per poi subire la rimonta (Foden e Gvardiol) e riacciuffare il pari con Valverde. Sulla carta però il 3-3 è ovviamente un risultato favorevole al Manchester City, che ha pareggiato un match esterno di andata in Europa in nove occasioni. Come spiega LaLigaEnNumeros, partner dell’Asociación española de historiadores del fútbol, il City ha sempre superato il turno dopo aver pareggiato il primo round fuori casa. Nel 1969/70 il primo precedente contro l’Athletic Bilbao in Coppa delle Coppe. Nel 1978-79 anche un incrocio con il Milan: pareggio 2-2 a San Siro e vittoria per 3-0 al ritorno. Ecco tutti i precedenti.

El Manchester City empató como visitante la ida de 9 eliminatorias de competición europea Se clasificó en las 9 💀 pic.twitter.com/RmL84CTHpX — LaLigaEnNúmeros 🇪🇸 (@laligaennumeros) April 9, 2024