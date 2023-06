Manchester City, Haaland: “Inter? Squadra forte, dovremo dare il massimo”

Erling Haaland ha parlato così a pochi giorni dalla finale di Champions League, partita che i Citizens giocheranno contro l’Inter. “Sarà speciale e un onore, ho sempre sognato di giocare una finale di Champions – ha affermato l’attaccante norvegese –. Sono felice della mia prima stagione a Manchester, è stata assolutamente incredibile. Tutti noi condividiamo la stessa fame e lo stesso desiderio di vincere ogni giorno. Ci siamo tutti l’uno per l’altro e deve essere così se vogliamo vincere. Dovremo essere la nostra miglior versione per battere un’Inter molto forte, non vediamo l’ora di scendere in campo”.