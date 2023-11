Diffidati Benfica-Inter: i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Real Sociedad

L’Inter fa visita al Benfica con il pass degli ottavi di finale di Champions League già in tasca. La squadra di Simone Inzaghi fa turn over, ma vuole anche vincere per provare a presentarsi all’ultimo atto con la Real Sociedad con due risultati su tre per assicurarsi il primo posto del girone. Occhi anche sui diffidati, quindi, soprattutto a centrocampo. Sono due i nerazzurri a rischio squalifica: Mkhitaryan e Asllani. Un titolarissimo e uno dei primi cambi nel reparto. Un solo diffidato invece per la Real Sociedad che gioca contro il Salisburgo: Merino.

DIFFIDATI INTER: Mkhitaryan, Asllani

DIFFIDATI REAL SOCIEDAD: Merino