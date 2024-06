Come fare per vedere la Champions League in tv? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Manca sempre meno all’inizio della prossima Champions League. Una rivoluzione per quel che riguarda il format con più squadre, più partite, più gol e più emozioni. E cambia anche la ripartizione dei diritti tv. Si giocheranno 203 partite e ben 185 saranno in diretta e in esclusiva su Sky mentre le altre 18 saranno in esclusiva su Amazon Prime Video (la miglior partita del mercoledì).

LE PARTITE IN CHIARO

Mediaset non trasmetterà più nessuna partita in chiaro. Infatti Sky ha deciso di non cedere più nessuna sublicenza, ma di valorizzare interamente e completamente il prodotto acquistato. Per questo motivo in chiaro, su TV8, andrà la miglior partita straniera di ogni settimana. Questo vuol dire che nessuna partita di squadre italiane (Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan) verrà trasmessa in chiaro e gratutitamente. Tutte si dovranno vedere a pagamento sia che siano su Sky che chiaramente su Amazon Prime Video.

Da regolamento Sky, infatti, non è obbligata a mandare in onda un incontro gratuitamente sino alle semifinali. Nella delibera AgCom sugli eventi di rilevanza per la società e per i quali è assicurata la copertura in chiaro, si fa riferimento solamente a “finale e semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane”.

I PREZZI

In questo giugno Sky ha rilasciato un’offerta per Sky TV+Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi. Con questa offerta è possibile vedere tutti gli incontri di Euro 2024 più le partite di Champions League, Europa League e Conference League (le ultime due competizioni in esclusiva solo su Sky) oltre a F1, MotoGP, tennis, basket e i 10 canali di Eurosport per le Olimpiadi di Parigi 2024 trasmessi da Discovery. Per quel che riguarda Amazon Prime Video si paga un abbonamento annuale di 49.90 euro.