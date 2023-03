Champions League, Sala: “Derby di Milano ai quarti di finale? Non me lo auguro. Si soffrirebbe troppo”

Milan ed Inter sono nel G8 d’Europa. La scorsa settimana i rossoneri hanno blindato e conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro il Tottenham, mentre nella serata di martedì 14 marzo è stata l’Inter ad iscriversi nel G8 passando indenni al Dragao contro il Porto. Nel day after del match della sfida dei nerazzurri in Portogallo, il primo cittadino di Milano Beppe Sala ha voluto dire la sua sui prossimi accoppiamenti che potrebbero accendere la rivalità cittadina ancora di più, nel caso di un derby europeo fra Milan ed Inter.

Sala, commentando l’approdo di Milan e di Inter ai prossimi quarti di finale di Champions League, ha sottolineato la sua speranza di non vedere un derby ai quarti di finale. Queste le parole del sindaco: “Non mi auguro un derby, si soffrirebbe troppo anche se vorrebbe dire che una delle due milanesi sarebbe in semifinale. E’ una grande notizia. Apparentemente può sembrare che le squadre italiane, Milan e Inter in particolare, siano di un livello inferiore rispetto a squadre più titolate che sono o che saranno nei quarti, però questa formula e queste doppie partite lasciano aperte tante possibilità“.

Sala ha poi proseguito: “Io ho vissuto il triplete dell’Inter, ero stato a vedere la partita con il Barcellona, nel girone eravamo stati annichiliti. Nessuno pensava a una vittoria in Champions.Poi succede. Ovviamente guardo con attenzione anche al Napoli e al Milan, ma prima all’Inter. Se una squadra milanese potesse andare avanti sarebbe un’ottima cosa. La spinta della Champions potrebbe aiutare la questione nuovo stadio? Non credo. Ripeto, io continuo a dire che sono qui per favorire la costruzione di un nuovo stadio. La formula la troveremo“.