Catanzaro in Serie B, Mancuso: “La promozione sia il primo tassello di una crescita importante”

La promozione dopo 19 anni dall’ultima volta ha riacceso i cuori in quel di Catanzaro. C’è qualcuno che però cerca di scorgere da tale promozione un punto di partenza e non di arrivo. E’ così per Filippo Mancuso, esponente della Giunta Regionale, che parlando a margine della festa promozione delle Aquile, ha messo il punto anche sulla situazione legata allo stadio Ceravolo che verrà ristrutturato.

Le parole di Mancuso: “I nove milioni di euro complessivi, di cui tre stanziati sabato dalla Giunta regionale, per gli interventi finalizzati a migliorare strutturalmente la funzionalità dello stadio, sono un’occasione straordinaria messa a disposizione dalla Regione. E che ora, in sinergia con la società e l’amministrazione locale, abbiamo tutti, ognuno per la propria responsabilità, il dovere di cogliere interamente. L’attenzione mia e del presidente Occhiuto, per interventi che possano imprimere alla città significativi scatti in avanti, è massima, vigile e incondizionata“.