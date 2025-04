La notizia incredibile sulle scommesse torna come un fulmine a ciel sereno nel mondo della Serie A e affini

Un nuovo caso di scommesse si è abbattuto come una tempesta sul calcio italiano e non solo. Tra il 2021 e 2023, attraverso le chat dei cellulari di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, si sono scoperti altri dodici nomi implicati in queste giocate effettuate su vari siti di scommesse.

Sono in corso nuove indagini della Procura che vedono coinvolti dodici calciatori della Serie A che avrebbero portato al sequestro di un milione e mezzo di euro e a cinque richieste di arresti domiciliari. Insomma, un effetto domino che potrebbe davvero sconvolgere il nostro calcio.

Sentenza durissima, non ci sono parole: l’annuncio

C’è chi in qualche modo chiedere una squalifica rieducativa, un po’ come fatto con Tonali e Fagioli, e chi invece è andato giù senza mezzi termini chiedendo addirittura la radiazione. A farlo è Antonio Floro Flores, ex attaccante e attuale allenatore dell’Under 17 del Benevento.

“Se non si inizia a radiare non si risolverà mai… Diamogli i premi rinnovo e la Nazionale…”. Dichiarazioni durissime che raccontano tutta la rabbia dell’ex giocatore. A riguardo ha parlato anche l’Avvocato Michele La Francesca, esperto di diritto sportivo. che ha dichiarato a calciomercato.it: “Non sembrano esserci elementi tali da poter pensare a sanzioni da parte della procura federale”.

Bisognerà attendere ulteriori informazioni prima di capire effettivamente le eventuali pene. Gli sportivi interessati sono Zaniolo, Tonali, Florenzi, Paredes, McKennie, Perin, Di Maria, Bellanova, Ricci, Buonaiuto, Cancellieri, Junior Firpo (difensore del Leeds United) e il tennista Matteo Gigante.