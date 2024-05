Calciomercato, Thiago Silva a un passo dal Fluminense: pronto un contratto biennale

Pochi giorni dopo aver annunciato in lacrime l’addio al Chelsea, Thiago Silva sta per sciogliere le riserve sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il difensore 39enne tornerà in Brasile per giocare con il Fluminense. Alcuni emissari del club sarebbero già a Londra per limare gli ultimi dettagli del contratto biennale e a breve è attesa l’ufficialità. Per Thiago Silva si tratterà di un ritorno visto che militò nel Fluminense già prima del suo approdo in approdo in Europa, nel 2009 al Milan. Secondo i media brasiliani, l’ex Milan sarà però l’unico della famiglia a trasferirsi in Brasile visto che la moglie e i figli resteranno in Inghilterra, dove verosimilmente Thiago Silva li raggiungerà una volta annunciato il ritiro.