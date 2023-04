Calcio, la Russia rifiuta l’invito per partecipare al campionato del primo campionato dell’Asia Centrale

La Russia decide di rigare dritto e di rifiutare ogni qualsiasi invito relativo alla partecipazione al primo campionato dell’Asia centrale che si svolgerà nel prossimo giugno. Inizialmente la federazione russa era stata bandita da ogni tipo di competizione sportiva, nonostante ciò la federazione asiatica ha fatto recapitare l’invito di partecipazione, prontamente rifiutato.

Il sorteggio della competizione, che si è svolto mercoledì 26 aprile nella capitale tagika, Dushanbe, ha confermato l’assenza della nazionale russa. La federazione russa, comunque invitata, alla fine ha rifiutato questa settimana, rivendicando un sovraccarico del calendario. In assenza della Russia, sette squadre si sfideranno in questo torneo amichevole organizzato dalla Federazione dell’Asia centrale, che appartiene alla Confederazione asiatica di calcio (Afc). I sei membri della Federazione dell’Asia centrale, Afghanistan, Iran, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, giocheranno questa competizione, così come l’Oman, paese della penisola arabica membro dell’Afc e ospite per questa prima edizione. Le partite si terranno dal 10 al 20 giugno nelle capitali uzbeka e kirghisa, Tashkent e Bishkek. La Russia, esclusa dalla qualificazione a Euro 2024, ha rinunciato per il momento a lasciare la Uefa, nonostante le sue minacce di entrare nella Confederazione asiatica.