Calcio femminile, Mondiali 2023: l’Inghilterra batte la Danimarca 1-0. Ma si ferma Walsh

L’Inghilterra batte 1-0 la Danimarca e si porta in vetta al gruppo D dei Mondiali femminili di calcio, in scena in Australia e in Nuova Zelanda. Al Sydney Football Stadium, le inglesi hanno centrato il secondo successo nel torneo grazie a una rete di Lauren James, siglata al 6′. Le britanniche sono, dunque, prime nel girone a 6 punti, davanti alla Danimarca ferma a 3. Ancora a quota zero Cina e Haiti, che si affronteranno alle 13 italiane. Soddisfatta James: “Un sogno segnare, è qualcosa a cui stavo pensando! Appena la palla è entrata in rete è stato un sollievo”. L’unica nota stonata per l’Inghilterra è l’infortunio di Keira Walsh, uscita dal campo in barella per un problema al ginocchio.

Queste le parole del Ct Sarina Wiegman: “Non posso dirvi niente su Walsh, ma se non puoi uscire dal campo allora è grave. Non ho ancora sentito niente. Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro, ma ovviamente non è bello vedere un giocatore in campo che ha bisogno di essere sostituito. Penso che la squadra abbia ripreso bene”.