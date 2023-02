Arnold Clark Cup, le azzurre battono la Corea. Bertolini: “Abbiamo lavorato sulla mentalità”

“Abbiamo controllato il match per tutto il primo tempo e buona parte della ripresa, poi abbiamo commesso un errore: lì siamo andati in difficoltà psicologica e la Corea ha creato occasioni”. Milena Bertolini, Ct della Nazionale femminile di calcio, commenta così la vittoria delle azzurre per 2-1 sulla Corea del Sud nell’ultimo match dell’Arnold Clark Cup. Decisivo il sigillo iniziale di Caruso e la rete al 94’ di Rosucci per restituire il sorriso al gruppo nel percorso di avvicinamento al Mondiale. “In questo torneo abbiamo lavorato sulla mentalità delle ragazze e sono soddisfatta perché siamo migliorate partita dopo partita. Oggi, nel momento di maggiore difficoltà, le calciatrici più esperte hanno dato una mano alla squadra e faccio quindi i complimenti a loro come, naturalmente, a tutto il gruppo”, spiega Bertolini.