Xabi Alonso omaggia le calciatrici spagnole: “Le mie figlie ricorderanno la loro battaglia”

“Le mie figlie ricorderanno ciò per cui hanno combattuto queste donne”. Lo ha detto il tecnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso in merito alle richieste di riforma federale della nazionale femminile spagnola. Molte calciatrici si erano rifiutate di rispondere alle convocazioni sia per lo scandalo del bacio non consensuale dato da Luis Rubiales a Jenni Hermoso, sia per chiedere ulteriori riforme. “La loro battaglia è un bene per il calcio, ma anche per la società. Il calcio è solo un gioco, questo può essere solo il primo passo – spiega Xabi Alonso nel giorno in cui è stato raggiunto un accordo tra le parti -. Ma è un passo importante. Sono diventate campionesse del mondo, si sarebbe dovuto parlare del loro successo; a volte, però, dalle cose brutte possono nascere cose buone se si lotta per la causa giusta. Loro stanno lottando per i diritti e sono chiaramente sulla strada giusta. Dopo quello che abbiamo visto nel recente passato, è importante che le cose cambino nel calcio spagnolo e nella Federazione”.