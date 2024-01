Tottenham, ufficiale: Dragusin firma fino al 2030

Adesso è anche ufficiale: Radu Dragusin è un nuovo difensore del Tottenham. Il nazionale rumeno ha firmato un contratto fino al 2030 e indosserà la maglia numero sei. L’ex Genoa è stato protagonista di un grande inizio di stagione in Serie A, che ha spinto diversi top club europei, tra cui il Bayern Monaco, a presentare offerte per lui. Alla fine la scelta è ricaduta sugli Spurs e sulla Premier. “Il 21enne ha ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale maggiore nel marzo 2022 e ha esordito nello stesso mese in un’amichevole contro la Grecia di Gus Poyet, giocando al fianco di Vlad Chiriches. Ad oggi ha collezionato 13 presenze”, ricorda il Tottenham.