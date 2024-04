Spagna: via libera al processo per il bacio dell’ex presidente della Federazione Rubiales

Via libera in Spagna al processo per il caso Luis Rubiales, ex presidente della federcalcio (Rfef), per il bacio alla calciatrice Jennifer Hermoso, durante i festeggiamenti dello scorso agosto per i Mondiali femminili vinti a Sidney. Come rendono noto l’agenzia Efe e altri media, il tribunale dell’Audiencia Nacional ha infatti respinto i ricorsi presentati dal giudice istruttore della causa, volti ad aprire un dibattimento su quell’episodio.

Rubiales, che secondo Hermoso le diede un bacio in bocca senza il suo consenso, sarà sul banco degli accusati per due reati: uno “contro la libertà sessuale” e uno per “coercizione”. Questo secondo reato è attribuito anche agli altri imputati nel caso, l’ex ct della nazionale spagnola femminile Jorge Vilda e gli ex dirigenti della Rfef, Albert Luque e Rubén Rivera, per il sospetto che abbiano tentato di esercitare pressioni su Hermoso affinché contribuisse a scagionare Rubiales. Il pm chiede nei confronti dell’ex presidente della Federazione una pena di due anni e mezzo di carcere, e una di un anno e mezzo per ciascuno degli altri tre imputati. Rubiales, che ha sempre negato le accuse, lasciò la Rfef dopo l’episodio del bacio e la susseguente enorme bufera.