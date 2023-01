Real Madrid-Valencia, Gattuso: “Solo rispetto per Ancelotti, a Napoli problemi di lavoro”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Valencia, semifinale della Supercoppa di Spagna 2023 di scena in Arabia Saudita. Il tecnico ritroverà sull’altra panchina Carlo Ancelotti, suo allenatore ai tempi dei trionfi con il Milan. Gattuso ha tenuto a precisare il suo rapporto con l’illustre collega: “Sono subentrato a lui a Napoli, i media parlarono di problemi di condizione fisica della squadra e da allora si crede che ci sia qualcosa di personale ma non è così – spiega – Ho solo grande rispetto per Ancelotti, è uno dei migliori al mondo e quelli di Napoli sono stati solo problemi di lavoro. Con lui ho vinto molto, non ho altro da dire.”